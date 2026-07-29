به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های اصلی بخش انرژی کشور بوده است، اما در ماه‌های اخیر این موضوع به دلیل شرایط خاص اقتصادی و آسیب به بخشی از زیرساخت‌های انرژی، ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است.

کاهش بخشی از ظرفیت پالایشی کشور و افزایش فاصله میان تولید و مصرف، مدیریت تقاضا را به یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، صرفه‌جویی در مصرف بنزین دیگر یک توصیه اخلاقی یا انتخاب فردی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و انرژی کشور به شمار می‌رود.

بر اساس برآوردها، پیش از بروز شرایط اخیر، مصرف روزانه بنزین در کشور به طور متوسط بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در نوسان بود و در برخی روز‌ها حتی از مرز ۱۴۰ میلیون لیتر نیز عبور می‌کرد.

این در حالی است که ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کشور در بهترین حالت حدود ۱۱۴ تا ۱۲۴ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شد. به بیان دیگر، حتی در شرایط عادی نیز تراز تولید و مصرف بنزین با چالش مواجه بود و کشور با نوعی کسری پنهان روبه‌رو بود که از طریق مدیریت ذخایر یا واردات جبران می‌شد.

اکنون با کاهش بخشی از ظرفیت تولید، این شکاف عمیق‌تر شده است.

ادامه روند فعلی مصرف می‌تواند دولت را ناچار به واردات گسترده بنزین کند؛ اقدامی که علاوه بر فشار بر منابع ارزی، وابستگی کشور به تأمین خارجی را نیز افزایش می‌دهد.

در شرایطی که کشور برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی و انرژی به منابع مالی قابل توجه نیاز دارد، تخصیص ارز برای واردات بنزین می‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای را محدود کند.

