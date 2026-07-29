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در اجرای پویش همدلی، از هفته گذشته تاکنون ۹۰ مگاوات برق در هرمزگان صرفه جویی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: با اجرای این طرح و صرفه جویی هزار و ۵۰۰ مگاوات مصرف برق در کشور، خاموشیهای هفته گذشته استان محدود شد.
حمید ساعد پناه افزود: مصرف روزانه برق در هرمزگان دو هزار و ۹۰۰ مگاوات است که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.
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بیشترین مصرف برق استان ۳۰ تیرماه با دو هزار و ۹۶۰ مگاوات ثبت شد.
وی گفت: ۸۰ درصد برق هرمزگان در بخش خانگی و برای روشن نگاه داشتن دستگاههای سرمایشی مصرف میشود.
مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: مشترکان برای کمک به پایداری شبکه توزیع باید دمای کولرها را روی عدد ۲۴ تنظیم کنند و دیگر دستگاههای پر مصرف را بین ساعتهای یازده تا ۱۸ روشن نکنند.