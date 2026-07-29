فرمانده انتظامی شهرستان خوسف از کشف ۲ کیلو و ۳۰۰ گرم هروئین و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ حسینی گفت: مأموران پاسگاه خور شهرستان خوسف هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های فرعی به یک دستگاه سواری پژو مشکوک شدند که برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خوسف افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از سرنشین خوردو، مقدار ۲ کیلو و ۳۰۰ گرم هروئین کشف کردند.

سرهنگ حسینی با اشاره به این که متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد؛ افزود: پلیس قاطعانه و در چارچوب قانون با قاچاقچیان موادمخدر برخورد می‌کند و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌کند.