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مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش گفت: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ایفای نقش تربیتی و مشاورهای وظیفه همه عوامل مدرسه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمیه سادات ابراهیمی، در نشست صمیمانه راهبران برنامه درسی از استانهای سراسر کشور با اشاره به جایگاه برنامه درسی در تحقق تحول آموزشی، افزود: برنامه درسی ملی، نقطه عزیمت تحول در نظام تعلیم و تربیت است و اگر آموزش بهدرستی محقق شود، باید به همان اندازه به تربیت نیز توجه شود.
وی گفت: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ایفای نقش تربیتی و مشاورهای وظیفه همه عوامل مدرسه است و به همین دلیل، آموزش و پرورش دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند، بلکه در کنار هم زمینهساز رشد همهجانبه دانشآموزان خواهند بود.
ابراهیمی با اشاره به همکاری مستمر معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش با سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در فرآیند طراحی زیستبوم جدید برنامه درسی، گفت: از آغاز این طرح، نمایندگان معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش در کارگروههای تخصصی حضور داشتهاند و تلاش شده است تا فعالیتهای تربیتی بهگونهای طراحی شوند که در متن برنامه درسی قرار گیرند و بخشی از فرآیند رسمی یادگیری باشند.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی، یکی از مهمترین دستاوردهای این رویکرد را کاهش بار اجرایی مدارس دانست و اظهار کرد: بسیاری از برنامههای تربیتی، از جمله جشن تکلیف، مهارتآموزی، نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) و برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، نباید بهعنوان فعالیتهایی مستقل و جداگانه اجرا شوند، بلکه لازم است در دل برنامه درسی جای گیرند تا هم اجرای آنها برای مدارس تسهیل شود و هم اثربخشی بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: زمانی که فعالیتهای پرورشی خارج از برنامه درسی تعریف میشوند، طبیعی است که در اولویت دوم مدارس قرار بگیرند؛ در حالی که اگر این فعالیتها در متن برنامه درسی قرار گیرند، به بخشی از فرآیند یادگیری تبدیل خواهند شد و نقش مؤثرتری در تربیت دانشآموزان ایفا خواهند کرد.
ابراهیمی با اشاره به رویکرد «پرورشی نوین» خاطرنشان کرد: تربیت در مدرسه باید در متن کلاس درس جریان داشته باشد و از طریق فعالیتهایی همچون گفتوگو، بازی، کار در کلاس، تحلیل و نقد فیلم و سایر تجربههای یادگیری، زمینه رشد تفکر، مهارتهای اجتماعی و شخصیت دانشآموزان را فراهم کند.
وی در پایان با خطاب قرار دادن راهبران برنامه درسی، آنان را سفیران اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی و همدلی این شبکه تخصصی، رویکرد تلفیق آموزش و تربیت در مدارس سراسر کشور بهصورت مؤثر و پایدار استقرار یابد.