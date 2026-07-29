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رئیس مرکز توسعه و تسهیل تجارت اتاق تعاون گفت: با توجه به کیفیت جهانی هلشتاین ایرانی، کشورهای دیگر از صادرات تلیسه این نژاد استقبال میکنند.
ارسلان قاسمی، مشاور رئیس اتاق تعاون ایران در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، صادرات تلیسه هلشتاین ایرانی را فرصتی برای به دست آوردن بازارهای بین المللی دام و طیور دانست و تصریح کرد: باتوجه به کیفیت بالای تلیسههای ایرانی، صادرات این نوع دام زمینه موفقیت مناسبی دارد.
قاسمی با بیان اینکه از لحاظ علمی و فنی، نژاد این نوع دام پس از کانادا در اختیار ایران قرار دارد، تصریح کرد: این موضوع نمونهای از توانمندیهای علمی کشور در عرصه دام است و عرضه آن در نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته و همچنین صادرات آن به کشورهای دیگر، بخشی از این توانمندیها را به نمایش میگذارد.
رئیس مرکز توسعه و تسهیل تجارت اتاق تعاون با اشاره به رویکرد مورد تاکید در کشور مبنی بر افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، تصریح کرد: در پیرامون ما جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر در کشورهای مختلف زندگی میکنند که هر یک بازاری بالقوه برای محصولات ایرانی به شمار میروند و لازم است برای بهره بردن از این موقعیت از امکانات موجود خود استفاده کنیم.
قاسمی اضافه کرد: اغلب کشورهای همسایه ما نیاز خود به محصولات غذایی را از طریق واردات از کشورهای دیگر تامین میکنند و این درحالی است که ما ظرفیتهای مناسبی برای حضوردر این بازارها داریم و نباید اجازه دهیم این فرصتها از بین برود و یا در اختیار دیگران قرار بگیرد.
وی درباره میزان صادرات تلیسه به کشورهای همسایه اظهار داشت: در حال حاضر نمیتوانیم عدد و رقم مشخصی در این زمینه ارائه دهیم و این موارد متاثر از عوامل متعددی در روند بازار مشخص میشود.
امروز در نخستین روز برپایی نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته در تهران، روحالله زحمتکش، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از رفع ممنوعیت صادرات تلیسه خبر داد.