یک واحد صنفی در سمنان به دلیل انتشار محتوای هنجار شکن در فضای مجازی شناسایی و مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ حسین کیان مهر رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان سمنان گفت: با رصد و پایش مستمر فضای مجازی کارشناسان حوزه نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی ، صفحه فضای مجازی متعلق به یک واحد صنفی در شهر سمنان را شناسایی کردند که اقدام به انتشار محتوایی با مضامین تمسخر حجاب اسلامی، توهین و خدشه‌دار کردن عفت عمومی و استفاده نامناسب از عناوین ادارات دولتی کرده بود.

وی افزود : با تشکیل پرونده و انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، گرداننده صفحه به پلیس دعوت شد؛ ضمن حذف و اصلاح محتوای منتشر شده و اخذ تعهد ، واحد صنفی مذکور نیز برابر ضوابط قانونی مهر و موم شد .

پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.