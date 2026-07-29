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جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تلاشهای صدا و سیما در انعکاس مجاهدت شبانهروزی، رشادتها و فداکاریهای نیروهای مسلح قهرمان و مظلومیت ملت غیور ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام قدردانی مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رسانه ملی بدین شرح است:
﴿لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْۖ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ﴾ (ابراهیم / ۷)
بر خود لازم میدانیم از خدمات چشمگیر مجموعه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که با مجاهدت شبانهروزی، رشادتها و فداکاریهای نیروهای مسلح قهرمان جمهوری اسلامی ایران، اعم از سپاه و ارتش و نیز مظلومیت ملت غیور ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا را بهدرستی منعکس کرد و بر سانسور رسانهای استکبار جهانی فائق آمد، صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم.
بهویژه از انعکاس رشادتهای ملت غیور ایران در صحنه و میدان، پوشش رسانهای داغ بزرگ ملت و نیز حماسه حضور میلیونی مردم در آیین تشییع پیکر شهدای عزیز در ایران و عراق قدردانی میکنیم.
بیتردید نادیده گرفتن این زحمات و حمله هماهنگ خارجی و داخلی به این مجموعه، برخلاف وفاق و وحدت ملی و در راستای تلاش برای تسخیر رسانه ملی و پیشبرد کودتای خزنده رسانهای با هدف جلوگیری از انتشار پیروزیهای نظام، بهویژه در جنگ تحمیلی اخیر، و همسویی با پروپاگاندای رسانهای استکبار و غرب، در جهت ایجاد ناامیدی و نهادینهسازی و ترویج روحیه تسلیم در میان ملت عزتمند ایران است.
اما ملت بیدار، هوشیار، متحد و برخاسته از ایمان، این دسیسه دشمن را نیز همچون گذشته ناکام خواهد گذاشت.
﴿وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ﴾
* (آلعمران، ۵۴) *
مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم