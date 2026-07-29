۷۸ طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام، با مجموع اعتباری بیش از ۸ هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال، همزمان با سفر استانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه شورای اداری استان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این طرح ها که در جلسه شورای اداری استان ایلام با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، احمد کرمی، استاندار ایلام و جمعی از مدیران استانی افتتاح شده است در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری شبکه، توسعه ارتباطات روستایی، گسترش فیبر نوری و تقویت پوشش تلفن همراه در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری رسید.

توسعه ارتباطات روستایی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی

در بخش توسعه ارتباطات روستایی، مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی ۲۷ طرح را با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال اجرا کرد. این طرحها شامل تأمین ارتباط و اینترنت ۲۷ روستا از طریق نصب و راه‌اندازی ۲۲ ایستگاه تلفن همراه روستایی و ارتقای فناوری ۳ ایستگاه تلفن همراه است که از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم اجرا شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ۳ طرح را با سرمایه‌گذاری ۵۴۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رساند. این طرحها شامل به‌روزرسانی شبکه سوئیچینگ بین‌شهری و بین‌الملل، توسعه شبکه ملی IP و اجرای فاز دوم توسعه و ارتقای پایداری شبکه انتقال در مسیر‌های دشت‌عباس، دهلران، ایلام، مهران و دره‌شهر با استفاده از توانمندی تولید داخل است که نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه ارتباطی استان دارد.

توسعه شبکه ثابت و سیار

در حوزه شبکه ثابت، شرکت مخابرات ایران ۷ طرح را با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رساند. این طرحها شامل توسعه سوئیچ، انتقال دیتا، فیبر نوری (FTTX)، ساختمان، پاور و تأسیسات است.

در بخش ارتباطات سیار، شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۶ طرح را با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال اجرا کرد که شامل راه‌اندازی، ارتقای فناوری و تعویض دکل ۱۵ ایستگاه تلفن همراه شهری و راه‌اندازی یک ایستگاه نسل پنجم تلفن همراه (۵G) در استان است.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز ۱۸ طرح را با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رساند که شامل راه‌اندازی، ارتقای فناوری و تعویض دکل ۱۷ ایستگاه تلفن همراه شهری و راه‌اندازی یک ایستگاه نسل پنجم تلفن همراه است.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز با اجرای ۷ طرح و سرمایه‌گذاری ۴۸۰ میلیارد ریال، ۷ سایت نسل چهارم تلفن همراه را در استان راه‌اندازی کرد.

مجموع این ۷۸ طرح، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان ایلام، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پوشش ارتباطی، توسعه فیبر نوری، تقویت پایداری شبکه و تحقق اهداف دولت چهاردهم در مسیر عدالت ارتباطی و توسعه متوازن منطقه‌ای به شمار می‌رود.