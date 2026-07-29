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مرحله یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۶ با پیروزی اسلوونی مقابل ترکیه آغاز شد تا غولهای سبز اروپا برای چهارمین بار به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از امروز (چهارشنبه هفتم مرداد) در چین آغاز شد و هشت تیم ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا، ترکیه و چین رقابت برای کسب مقامهای اول تا سوم را شروع کردند.
در نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها تیمهای اسلوونی و ترکیه در رقابتی نزدیک و دیدنی به ویژه در ستهای دوم و سوم به مصاف یکدیگر رفتند که غولهای سبز اروپا سه بر صفر ترکیه را شکست دادند و به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.
شاگردان اسلوبودان کواچ در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۳۵ بر ۳۳ و ۳۹ بر ۳۷ نتیجه را به اسلوونی واگذار کردند و از دور مسابقات کنار رفتند.
عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار به روک موژیچ از اسلوونی رسید که موفق به کسب ۲۵ امتیاز شد. اسلوونی سه مقام چهارمی لیگ ملتها را در پرونده افتخارات خود دارد و امسال در هشتمین دوره این رقابتها برای چهارمین بار به مرحله نیمه نهایی صعود کرده است.
در این مسابقه بازیکنان ترکیه در چند نوبت به رای داور مسابقه اعتراض کردند. تیم اسلوونی که در مرحله مقدماتی با ۱۰ برد و ۲۶ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار گرفت، در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار لهستان و اوکراین میرود.
در دیگر دیدار روز نخست مرحله یک چهارم نهایی تیمهای ژاپن (صدرنشین بدون شکست) و چین (تیم هجدهم مرحله مقدماتی) که به لطف میزبانی به جمع هشت تیم برتر راه یافت، از ساعت ۱۵ مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.