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حشدالشعبی عراق اعلام کرد، بامداد امروز پایگاههای رسمی این سازمان در چندین استان هدف حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ حشدالشعبی عراق اعلام کرد، بامداد امروز پایگاههای رسمی این سازمان در چندین استان هدف حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفتند، حملاتی که به گفته حشدالشعبی دهها شهید و زخمی بر جای گذاشته است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دولت عراق برای بررسی ابعاد این حملات نشست اضطراری شورای وزیران امنیت ملی را تشکیل داده است.