به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ حشدالشعبی عراق اعلام کرد، بامداد امروز پایگاه‌های رسمی این سازمان در چندین استان هدف حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفتند، حملاتی که به گفته حشدالشعبی ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت عراق برای بررسی ابعاد این حملات نشست اضطراری شورای وزیران امنیت ملی را تشکیل داده است.