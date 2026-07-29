به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه اعضای شورا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ‌ها، آخرین وضعیت ارزیابی مدارس علمیه، ساماندهی کد‌های تحصیلی و برنامه‌های آموزشی سال جاری را بررسی کردند.

در ابتدای این نشست، استاد علی‌اکبر رشاد با اشاره به حماسه تشییع باشکوه رهبر شهید، این حضور عظیم مردمی را جلوه‌ای از اقتدار، بصیرت و انسجام امت اسلامی دانست و بر ضرورت حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی و معنوی تأکید کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی‌صادق، مدیر حوزه علمیه استان تهران، با ارائه گزارشی از روند ارزیابی مدارس علمیه استان، اظهار کرد: این ارزیابی‌ها پس از صد‌ها ساعت بررسی میدانی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی انجام شده و نتایج آن پس از تبیین شاخص‌ها برای مدیران مدارس علمیه استان ابلاغ خواهد شد.

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی معاون آموزش حوزه‌های علمیه با ارائه گزارشی از اقدامات معاونت آموزش در ۱۵ ماه گذشته، بر ضرورت توجه ویژه مدیران مدارس به آزمون ورودی سال جاری و تحقق رویکرد «حوزه پیشرو» تأکید کرد گفت: فعالیت آموزشی مدارس علمیه استان تهران عمدتا مورد تایید شورای گسترش قرار گرفته است که برخی مطلق و برخی دیگر به‌صورت مشروط تأیید شده‌اند.

وی افزود: تعدادی نیز به دلیل نداشتن شرایط لازم یا توقف فعالیت، مشمول توقف کد تحصیلی شده‌اند. همچنین پس از ابلاغ مصوبات، امکان بررسی مجدد برخی پرونده‌ها با ارائه مستندات وجود خواهد داشت.