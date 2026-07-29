وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از استقرار یک سایت موقت در محور چرداول به ایلام برای تأمین ارتباطات جاده‌ای زائران اربعین حسینی و مسافران این مسیر تا زمان راه‌اندازی مجدد سایت دائمی منطقه گچان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان در آستانه اربعین، اظهار کرد: سایت ارتباطی منطقه گچان که در جریان حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی به طور کامل تخریب و موجب شد حدود ۲۰ کیلومتر از محور چرداول به ایلام که از مسیر‌های تردد زائران اربعین حسینی نیز به شمار می‌رود، از پوشش ارتباطات جاده‌ای خارج شود.

وی افزود: با دستور صادر شده، یک سایت موقت در این محدوده مستقر شد تا در ایام اربعین، ارتباطات مورد نیاز زائران و سایر مسافران این محور برقرار باشد و خدمات ارتباطی بدون وقفه ارائه شود.

تأمین ارتباطات پایدار تا بازسازی کامل سایت

وزیر ارتباطات با بیان اینکه راه‌اندازی مجدد سایت دائمی منطقه گچان نیز با فوریت در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: اقدامات لازم برای بازسازی این سایت در حال انجام است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد تا پوشش ارتباطی این مسیر به صورت پایدار و کامل برقرار شود.



