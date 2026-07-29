به گزارش خبرگزاری صداو سیما، ماریا زاخارووا در گفت‌وگو با رادیو اسپوتنیک روسیه در واکنش به حمله اخیر اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر تاکید کرد که از منظر آنچه احتمالاً در رویه بین‌المللی نیز پذیرفته شده، این حمله یک اقدام تروریستی محسوب می‌شود؛ اقدامی که از احیای مجدد پدیده دزدی دریایی در جهان سرچشمه گرفته است.

وی همچنین پیشتر در پاسخ به پرسشی درباره حمله پهپاد‌های اوکراینی به کشتی ایرانی «آنا» در دریای خزر گفته بود: چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای نشان‌دهنده تمایل غیرقابل انکار حکومت اوکراین به گسترش دامنه جغرافیایی فعالیت‌های تروریستی خود است.

وی اظهار کرد: حمله اخیر کی‌یف به کشتی‌های غیرنظامی در دریای خزر، تهدید آشکاری را که اوکراین برای امنیت منطقه‌ای کشور‌های ساحلی دریای خزر ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: دریای خزر باید به دور از هر گونه درگیری نظامی و همواره منطقه صلح، حسن همجواری و همکاری باشد.

کشتی ایرانی «آنا» با مالکیت بخش خصوصی صبح شنبه در دریای خزر هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت. این کشتی غیرنظامی حامل محموله آهن ورق در بسته بندی رول بود.

به گفته احمد حیدریان، سرکنسول ایران در آستراخان، این کشتی حامل ۱۱ نفر شامل ۹ شهروند ایران و ۲ تبعه هند بود که در زمان بازگشت به میهن هدف حمله پهپادی قرار گرفت که به شهادت یک ملوان ایرانی و مجروحیت برخی دیگر از خدمه منجر شد.

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه حمله اوکراین به کشتی «آنا» اقدامی جنایتکارانه بود، تأکید کرد: این کشتی کاملاً غیرنظامی بود و برخلاف ادعاها، هیچ محموله نظامی را حمل نمی‌کرد.

وی افزود: محور گفت وگوی تلفنی روز یکشنبه عراقچی و لاوروف وزیران امور خارجه ایران و روسیه نیز بیشتر همین موضوع بود و همانگونه که شاهد هستیم، وزیر امور خارجه ایران موضع‌گیری و اعلام کرد که حق پاسخگویی برای جمهوری اسلامی ایران در این خصوص کاملا محفوظ است.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به پرسش ایرنا با محکوم کردن حمله اوکراین به یک شناور ایرانی، حامیان کی‌یف را در قبال این اقدام مسئول دانست و تأکید کرد: حمله به شناور ایرانی اقدامی غیرقانونی، خلاف منشور ملل متحد و یک ماجراجویی خطرناک بود که جمهوری اسلامی ایران آن را پاسخ خواهد .

سخنگوی کرملین نیز روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: امروز حکومت اوکراین به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه می‌دهد و اگر به گذشته نگاه کنیم، به یاد می‌آوریم که در حمله به آلمان، خط لوله گاز نورداستریم را منفجر کرد. حکومت کی‌یف به قزاقستان ضربه زد، زمانی که به زیرساخت‌های این کشور حمله کرد. قزاقستان یکی از مالکان و سهامداران کنسرسیوم خط لوله خزر است (که هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت.)

دیمیتری پسکوف افزود: حکومت کی‌یف یک کشتی تجاری ایرانی را در دریای خزر هدف قرار داد؛ این اقدام، حمله‌ای به ایران است. بنابراین، جغرافیای فعالیت تروریستی رژیم کی‌یف در حال گسترش است.