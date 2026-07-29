به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استان فارس از امروز (چهارشنبه) هفتم مرداد تا یکشنبه هفته آینده یازدهم مرداد تحت تأثیر وزش باد‌های شدید، گردوغبار و بارش‌های رگباری تابستانی قرار خواهد گرفت.

قاسم حسینی، مدیر کل هواشناسی فارس اعلام کرد: سامانه نخست با محوریت وزش باد‌های شدید و تندباد به همراه گرد و غبار محلی، از امروز چهارشنبه آغاز شده و تا روز یکشنبه یازدهم مرداد ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد : تمرکز این سامانه امروز بر مناطق شرق و شمال‌شرقی استان است و از روز فردا پنج شنبه هشتم مرداد تا شنبه، تمامی مناطق استان را در بر خواهد گرفت.

مخاطرات سامانه اول و توصیه‌های ایمنی:

حسینی با اشاره به خطرات احتمالی این سامانه، از احتمال سقوط اشیاء از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت (مانند داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و گلخانه‌ها)، شکستن شاخه‌های درختان فرسوده، کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای هشدار داد.

وی تأکید کرد: «از شهروندان درخواست می‌شود از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند و در انجام فعالیت‌های عمرانی و کشاورزی (به‌ویژه سم‌پاشی باغات) احتیاط کنند.»

هشدار بارش‌های رگباری و رعد و برق:

مدیر کل هواشناسی فارس گفت: بارش‌های موسمی تابستانه به‌صورت نقطه‌ای و رگباری، از بعد از ظهر امروز چهارشنبه هفتم مرداد آغاز می شود و تا اواخر وقت فردا پنجشنبه هشتم مرداد ، ادامه می‌یابد. این بارش‌ها همراه با رعد و برق و وزش باد موقتی خواهد بود.

وی افزود: «منطقه اثر این سامانه عصر امروز شامل نیمه جنوبی، مناطق غربی و جنوب‌شرق استان و فردا ، مناطق جنوبی و جنوب‌شرق خواهد بود؛ مخاطرات این سامانه شامل احتمال جاری شدن روان‌آب و برخورد صاعقه است.»

توصیه نهایی:

هواشناسی استان فارس توصیه می‌کند هم استانی ها از توقف، اسکان و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌دلیل خطر جاری شدن ناگهانی آب، به‌طور جدی خودداری کنند.