با پایان عملیات خرید توافقی کلزا در آذربایجان غربی، ۳۵۹۰ تن محصول خریداری و حمل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرتعاون روستایی آذربایجان غربی از پایان فرآیند خرید و حمل توافقی دانه‌ی روغنی کلزا در استان خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۵۹۰ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شد، مطالبات کشاورزان در حال پرداخت است.

سجادحسامی با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات خرید توافقی کلزا در استان با هدف حمایت از تولیدکنندگان دانه‌های روغنی و تسهیل در فرآیند عرضه محصول، با نظارت مستمر در ۶ مرکز خرید شبکه تعاون روستایی به پایان رسید.

وی با اشاره به حجم کل عملیات صورت گرفته افزود: در مجموع۳ هزار و ۵۹۰ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری و جهت فرآوری و توزیع در شبکه‌های مصرف، به مقاصد تعیین شده حمل شد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات کلزاکاران تصریح کرد: پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، فرآیند واریز وجوه کلزاکاران آغاز شده است و این روند در هفته‌های آتی نیز با جدیت ادامه خواهد داشت تا تمامی مطالبات این عزیزان تسویه شود.

حسامی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه کشاورزی استان، خاطرنشان کرد: از تمامی عوامل اجرایی، کارشناسان و دست‌اندرکاران مراکز خرید در سطح استان و بویژه اتحادیه تعاونی روستایی استان که با تعهد و تلاش شبانه‌روزی، زمینه تحقق این حجم از خرید توافقی را فراهم کردند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.