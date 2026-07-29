به گزارش خبرگزاری صدا و سیما : به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، مأموران سرویس امنیت فدرال روسیه در جریان کنترل و ارزیابی محموله‌های وارداتی در بندر سن‌پترزبورگ، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم کوکائین را که در شکم ده‌ها ماهی تن منجمد وارداتی از اکوادور جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند. در عملیاتی دیگر، مأموران گمرک هنگ‌کنگ با بررسی یک محموله دریایی واردشده از هلند که به‌عنوان قند مکعبی اظهار شده بود، ۵۶ کیلوگرم کتامین را کشف کردند. این ماده مخدر از نظر رنگ و ظاهر به‌گونه‌ای طراحی شده بود که شباهت زیادی به قندهای واقعی داشت، اما با استفاده از دستگاه ایکس‌ری و بررسی مغایرت وزن محموله شناسایی و ضبط شد. گمرک ایران اعلام کرد این کشفیات در چارچوب همکاری‌های اطلاعاتی کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک (WCO) با دفتر منطقه‌ای ارتباط اطلاعاتی آسیا و اقیانوسیه به اشتراک گذاشته می‌شود تا شیوه‌های نوین قاچاق شناسایی و تجربه‌های مقابله با آن میان گمرکات جهان تبادل شود. بر اساس این گزارش، گمرک ایران نیز به‌عنوان یکی از گمرکات فعال در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گزارش کشفیات و تجربیات عملیاتی خود را به‌صورت مستمر از طریق دفتر همکاری‌های بین‌الملل در اختیار این شبکه تخصصی قرار می‌دهد