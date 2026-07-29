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حماسه آفرینی مردم بصیر خوزستان در اجتماعات مردمی در دفاع از ایران اسلامی به شب یکصد و پنجاهم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه استان همگام با ملت بصیر ایران پنج ماه است با حماسه آفرینی در میادین و خیابانهای مناطق شهری و روستایی، از میهن اسلامی و آرمانهای بزرگ انقلاب دفاع میکنند.
مردم انقلابی خوزستان در شب یکصد و پنجاهمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، میثاق دوباره خود را با آرمانهای امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنهای (رحمه الله علیهما) اعلام کردند.