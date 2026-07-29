به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، به مناسبت درگذشت مداح پیشکسوت مرحوم حاج علیرضا قهرمانی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«انا لله و انا الیه راجعون»

درگذشت ذاکر اهل‌بیت (ع)، پیرغلام حسینی و یادگار ارزشمند دوران دفاع مقدس، مرحوم حاج علیرضا قهرمانی «ره» را به جامعه مداحان، هیئات مذهبی و عموم مردم شریف لرستان تسلیت عرض می‌نمایم.

این خادم اهل بیت عمر پربرکت خویش را در مسیر ستایشگری اهل بیت علیهم السلام سپری کرد و با حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، و هشت سال دفاع مقدس، طنین‌اندازِ شور حسینی در میان رزمندگان اسلام بود، و انتخاب ایشان به عنوان پیرغلام برتر در اجلاسیه بین‌المللی، گواهی بر عمق اخلاص و خدمت صادقانه ایشان بود.

از خداوند متعال برای آن فقید سعید آمرزش و علو درجات و برای همه بازماندگان صبر و اجر درخواست می‌نمایم، امید است در جوار رحمت واسعه الهی و سفره پرفیض اربابش حضرت اباعبدالله الحسین (ع) متنعم گردد.