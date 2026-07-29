به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت نوزدهم برنامه تلویزیونی «از خونه شروع کن» جمعه نهم مرداد از شبکه دو پخش می‌شود.

در این قسمت، داستان زندگی پر فراز و نشیب دو بانوی فعال ساکن استان البرز، مهیا خزایی و زینب نیکبخت، به تصویر کشیده می‌شود. مهیا خزایی از راهبران شغلی در زمینه تولید عروسک‌های مذهبی است که سابقه چند سال آموزش رایگان در شهر‌ها و روستا‌های استان البرز را در کارنامه دارد و توانسته است در کارگاه خود برای ۳۰ نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ایجاد اشتغال کند.

در ادامه برنامه، زینب نیکبخت معرفی می‌شود که از شاگردان مهیا خزایی بوده و اکنون به عنوان مربی هنری در رشته‌های متنوعی، چون عروسک‌دوزی، قالی‌بافی، قلاب‌بافی و شمع‌سازی فعالیت می‌کند. با توجه به تصمیم وی برای توسعه کسب و کار خود، کارشناسان برنامه راهکار‌ها و مشاوره‌های لازم را برای موفقیت در این مسیر به او ارائه می‌دهند.

در این قسمت، دکتر فاطمه کریم وند کارشناس کسب و کار، دکتر کمیل رودی مربی کسب و کار و رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان البرز به عنوان کارشناسان برنامه حضور دارند و به تحلیل مسیر شغلی این کارآفرینان می‌پردازند.

هدف از ساخت برنامه «از خونه شروع کن» حمایت از مشاغل خانگی است که به عنوان کسب و کار‌های کوچک، نقش مهمی در ایجاد درآمد برای خانواده‌ها ایفا می‌کنند.

برنامه «از خونه شروع کن» کاری از گروه خانواده شبکه دو سیماست که با همکاری کمیته امداد امام خمینی، تهیه کنندگی علی اکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و با مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی، پنجشنبه و جمعه هر هفته، ساعت ۱۸:۴۰ پخش می شود.

برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود و به موضوع «دیپلماسی سلامت، پنجره‌ای به آینده، از تعامل تا توسعه» خواهد پرداخت.

در این برنامه با اجرای مصطفی مصطفوی، دکتر علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور در استودیو به بررسی ابعاد مختلف «دیپلماسی سلامت؛ پنجره‌ای به آینده، از تعامل تا توسعه» می‌پردازد.

در این گفت‌وگوی تخصصی، نقش دیپلماسی سلامت در گسترش همکاری‌های بین‌المللی، ارتقای جایگاه نظام سلامت، توسعه تعاملات علمی و پزشکی و ظرفیت‌های این حوزه برای پیشبرد اهداف سلامت کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.