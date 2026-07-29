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همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، شناسایی دانشآموز خبرنگاران حاضر در راهپیمایی طریقالحسین (ع) و مراسم جاماندگان اربعین با عنوان «نو+راوی اربعین ۲» آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از تمامی دانشآموزان علاقهمند به فعالیتهای رسانهای دعوت شده است تا در صورت حضور در مسیر پیادهروی اربعین یا مراسم جاماندگان اربعین در شهر محل سکونت خود، با استفاده از دوربین، تلفن همراه یا قلم، لحظات ناب این حماسه عظیم را ثبت و روایت کنند.
پویش «نو+راوی» علاوه بر تقدیر از صاحبان آثار برگزیده، برای برترین شرکتکنندگان کارت خبرنگاری صادر خواهد شد.
ثبتنام در «نو+راوی اربعین ۲» از هماکنون آغاز شده و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به لینک ثبتنام، در این رویداد رسانهای شرکت کنند.