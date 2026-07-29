به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی و با هدف ارتقای سطح خدمات تخصصی به مردم شهرستان‌های فومن و شفت، دستگاه اندوکولونوسکوپی با پیگیری‌های مسئولان استانی و شهرستانی در اختیار بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن قرار گرفت.

محمدتقی آشوبی افزود: با اختصاص این دستگاه به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن، گامی مؤثر در مسیر تقویت امکانات تشخیصی این مرکز درمانی و توسعه خدمات تخصصی حوزه گوارش برداشته و زمینه دسترسی آسان‌تر بیماران منطقه به خدمات مورد نیاز را فراهم شد.

وی افزود:با استقرار این تجهیزات در بیمارستان، ظرفیت ارائه خدمات تشخیصی تخصصی به بیماران افزایش یافته و انتظار می‌رود ضمن تسهیل روند تشخیص و پیگیری بیماری‌های گوارشی، نیاز به مراجعه بیماران به مراکز درمانی خارج از شهرستان نیز کاهش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: این اقدام در راستای توجه به توسعه متوازن امکانات درمانی در شهرستان‌ها و ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی سلامت انجام شده است و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن داشته باشد.