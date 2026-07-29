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در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش مراجعات بیماران شهرستان فومن به مراکز درمانی استان، بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن به دستگاه پیشرفته اندوکولونوسکوپی مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در راستای توسعه زیرساختهای تشخیصی و درمانی و با هدف ارتقای سطح خدمات تخصصی به مردم شهرستانهای فومن و شفت، دستگاه اندوکولونوسکوپی با پیگیریهای مسئولان استانی و شهرستانی در اختیار بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن قرار گرفت.
محمدتقی آشوبی افزود: با اختصاص این دستگاه به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن، گامی مؤثر در مسیر تقویت امکانات تشخیصی این مرکز درمانی و توسعه خدمات تخصصی حوزه گوارش برداشته و زمینه دسترسی آسانتر بیماران منطقه به خدمات مورد نیاز را فراهم شد.
وی افزود:با استقرار این تجهیزات در بیمارستان، ظرفیت ارائه خدمات تشخیصی تخصصی به بیماران افزایش یافته و انتظار میرود ضمن تسهیل روند تشخیص و پیگیری بیماریهای گوارشی، نیاز به مراجعه بیماران به مراکز درمانی خارج از شهرستان نیز کاهش یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: این اقدام در راستای توجه به توسعه متوازن امکانات درمانی در شهرستانها و ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی سلامت انجام شده است و میتواند نقش مؤثری در افزایش کیفیت خدمات ارائهشده در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن داشته باشد.