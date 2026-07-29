به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حبیب اسدالله‌نژاد در آیین افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب، بهره‌وری را مهم‌ترین مؤلفه تولید دانست و اظهار داشت: دانش و فناوری روز، نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری دارد و این ضرورت برای تمامی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ به صورت یکسان وجود دارد.



وی با تأکید بر لزوم نوسازی زیرساخت‌های این صنعت تصریح کرد: «برای تکمیل و بهسازی زیرساخت‌های تولید، انتظار می‌رود بخشی از درآمدهای حاصل از اصلاح یارانه‌ها به بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده واحدهای مرغداری کشور اختصاص یابد.



اسدالله‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات گفت: بخش حاکمیتی باید به سمت ایجاد زنجیره هوشمند تولید و تأمین حرکت کند. طرح مربوط به این موضوع آماده شده و با قول مساعد مسئولان، این زنجیره هوشمند تا ابتدای ماه آینده به صورت سراسری در کشور عملیاتی خواهد شد.



وی همچنین به رویکرد جدید در سازماندهی تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: ایجاد زنجیره‌های غیرمالکیتی در کنار زنجیره‌های مالکیتی با مشارکت فعال واحدهای تولیدی کلید خورده است که اجرای این طرح می‌تواند تحول مهمی در بهبود فعالیت و توانمندسازی صنعت طیور کشور ایجاد کند.



بر اساس این گزارش، دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته از امروز (هفتم مرداد) تا دهم مردادماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان این حوزه است.