کهگیلویه و بویراحمد میزبان هندبال نونهالان منطقه ۸ کشور
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مسابقات هندبال نونهالان پسر منطقه ۸ کشور در سیسخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجید پارسائی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان از انتخاب این استان به عنوان میزبان مسابقات هندبال نونهالان پسر منطقه ۸ کشور خبر داد و گفت: این رقابتها در راستای توسعه ورزش پایه و استعدادیابی برگزار میشود. پارسایی افزود: میزبانی از مسابقات منطقه ۸ کشور در شهر سیسخت فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و ورزشی استان است. سرپرست اداره کل ورزش و جوانان ادامه داد: هیات هندبال استان شرایط لازم را برای حضور ورزشکاران آیندهدار چهار استان همجوار فراهم کرده و تمهیدات مورد نیاز برای میزبانی از تیمها پیشبینی شده است. احمد حکمتی، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان هم گفت: این رقابتها با حضور تیمهای منتخب استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و خوزستان از امروز هفتم تا نهم مرداد ۱۴۰۵ در شهر سیسخت برگزار می شود. حکمتی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی از ورزشکاران، مربیان و سرپرستان تیمهای شرکتکننده فراهم شده است. وی گفت: اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد برای تمامی نونهالان حاضر در این رقابتهای منطقهای آرزوی موفقیت و درخشش دارد.