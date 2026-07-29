به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی بر تقویت تجارت مرزی باکشور عراق تأکید کرد

رضا رحمانی درجلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان که بامحوریت بررسی مشکلات حمل‌ونقل، گمرک و بانکی باکشورعراق برگزار شد گفت: با ظرفیت‌های بی نظیر مرزی آذربایجان غربی با اقلیم می‌توان درآینده شاهدشکوفایی اقتصاد این دومنطقه باشیم .

وی افزود: برخی اختلافات اقلیم با دولت مرکزی عراق سبب بروز مشکلاتی درامر صادرات استان به عراق شده است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: ازتجارت ۱۲میلیارد دلاری ایران وعراق، سهم استان یک میلیارد دلار بوده که این رقم باید افزایش داشته باشد.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران وعراق هم دراین جلسه گفت: کشورعراق دربین ۱۵ کشورهمسایه شریک نخست تجاری ماست.

حسن دانایی فر بااعلام اینکه ایران برای سرمایه گذاری دراقلیم آمادگی کامل داشته است افزود:تولید مشترک کالای ایرانی، باهمکاری سرمایه گذاران عراقی می‌تواند مسیر صادرات به دیگر کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس رانیز هموار کند. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان هم گفت:برای شکوفایی تولیدوتجارت استان احداث بخش ۴ شهرک صنعتی ارومیه در۸۲۰ هکتار درکمیته سرمایه گذاری وحقوقی مصوب شده است.