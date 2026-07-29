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رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین با بیان اینکه قطع برق ۲ روزه شهرکهای صنعتی ورامین، زنگ خطری برای تولید و اشتغال است، گفت: تداوم این محدودیتها ضمن کاهش تولید مستمر واحدهای صنعتی، میتواند به کاهش اشتغال و تعدیل نیرو منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید تاجیک با اشاره به قطع برق ۲ روزه شهرکهای صنعتی ورامین و پیامدهای آن برای تولید و اشتغال اظهار کرد: بر اساس ابلاغ شرکت توزیع برق، برق شهرکهای صنعتی دو روز در هفته قطع میشود که این موضوع بهویژه با توجه به شرایط فعلی کشور و آثار جنگهای تحمیلی اخیر، موجب کاهش تولید مستمر واحدهای صنعتی شده است.
وی افزود: کاهش تولید، مشکلات اقتصادی و افت تقاضای بازار، در صورت تداوم این شرایط، میتواند ناخواسته زمینهساز کاهش اشتغال و تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی باشد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین با تشریح اقدامات این اداره برای حمایت از تولیدکنندگان گفت: معرفی واحدهای تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش، معرفی متقاضیان دارای مولد برق و کنتور هوشمند بر اساس عملکرد واقعی برای دریافت سوخت جایگزین و پیگیری تأمین سوخت مورد نیاز، از جمله اقدامات انجام شده است؛ هرچند کاهش سهمیه سوخت تخصیصی به شهرستان، پاسخگوی نیاز واحدها نیست.
تاجیک ادامه داد: تغییر شیفتهای کاری در اختیار مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی است و آنها میتوانند با مدیریت روزهای هفته و ساعات قطعی برق، روند تولید را تا حد امکان ساماندهی کنند.
وی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی با حضور صاحبان واحدهای صنعتی و مشاوران مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در حوزه انرژی پاک خبر داد و گفت: در این نشستها، اطلاعرسانی لازم درباره احداث نیروگاههای خورشیدی، نصب پنلهای خورشیدی و بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده است.
رئیس اداره صمت ورامین افزود: با وجود تکالیف و تعهدات بخش تولید جهت تحقق تولید ۱۲ مگاوات برق پاک از سوی واحدهای تولیدی مکاتبات و اعلام آمادگی برخی واحدهای صنعتی برای نصب پنل خورشیدی و انعقاد قرارداد با شرکتهای معرفیشده از سوی اداره برق، به دلیل تکمیل ظرفیت فیدرهای برق بخش جوادآباد، اجرای این طرحها تاکنون امکانپذیر نشده است.
وی تصریح کرد: اداره صمت این موضوع را از طریق مکاتبه با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دستگاههای ذیربط پیگیری کرده و افزایش ظرفیت فیدرهای برق بخش جوادآباد را ضروری میداند.