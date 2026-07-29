پخش زنده
امروز: -
حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) ۱۲ و ۱۳ مرداد، میزبان مراسم عزاداری و ویژهبرنامههای اربعین حسینی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام روابط عمومی آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام ، مراسم سوگواری شب و شام اربعین حسینی روزهای دوشنبه ۱۲ مرداد و سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاءدر شبستان امام خمینی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در برگزار می شود.
در مراسم شام اربعین، حجتالاسلام والمسلمین شیخ علیرضا حدائق به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و محمد نائل ، مرثیهسرایی خواهد کرد.
همچنین در شب اربعین (سهشنبه ۱۳ مرداد)، حجتالاسلام والمسلمین عادل حاجیپور سخنرانی و علیاکبر افخمی مرثیهسرایی خواهد کرد.
علاوه بر این، مراسم صبح اربعین حسینی ، سهشنبه ۱۳ مرداد، از ساعت ۱۰ صبح در شبستان امام خمینی حرم مطهر امین ولایت برگزار میشود.
در این آیین، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا رئیسیزاده سخنرانی میکند و قرائت زیارت اربعین و مرثیهسرایی بر عهده قاسم زارع و کاظم نادریزاده خواهد بود.