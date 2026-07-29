به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت بیش از ۲۴ هزار هکتار از اراضی ملی و غیرملی استان در قالب اجرای مصوبات کمیسیون رفع تداخلات طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

علیرضا خرسندی با تشریح جزئیات اقدامات انجام شده در حوزه صیانت از اراضی و رفع موانع تولید کشاورزی اظهار کرد: در بهار سال جاری، پرونده ۲۴ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات که دارای مغایرت‌های مالکیتی میان بهره‌برداران و دولت بود، در جلسات کمیسیون رفع تداخلات استان مورد بررسی دقیق فنی و حقوقی قرار گرفت.

وی افزود: پس از تحلیل مستندات، عکس‌های هوایی و بررسی‌های کارشناسی و نظرات اعضای کمیسیون، در مجموع مالکیت هفت هزار و ۹۹۲ هکتار از اراضی غیرملی (مستثنیات اشخاص) و ۱۶ هزار و ۸۰۶ هکتار از اراضی ملی به‌طور کامل تثبیت و تعیین تکلیف شد.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه تداخلات ارضی یکی از موانع اصلی پیش‌روی توسعه بخش کشاورزی و جذب سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: عدم مشخص بودن مرز دقیق میان اراضی ملی و مستثنیات، علاوه بر متوقف ساختن فرآیند صدور اسناد تک‌برگی، انگیزه کشاورزان و بهره‌برداران را برای سرمایه‌گذاری، بهبود بهره‌وری و پایداری تولید کاهش می‌دهد.

خرسندی با اشاره به برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای صیانت از حقوق متقابل دولت و کشاورزان خاطرنشان کرد: تهیه، تدوین و تصویب نقشه‌های رفع تداخل اراضی گامی راهبردی در راستای کاهش دعاوی حقوقی، تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ کشاورزی و در نهایت ساماندهی پایدار اراضی کشاورزی استان است که به صورت مستمر و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد.