به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید تمرینات ملی پوشان تیم پاراشنا به منظور آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا، ۸ تا ۳۱ مرداد به میزبانی مشهد مقدس برپاست.

شاهین ایزدیار، ابوالفضل ظریف پور، علی رشید آبادی، سینا ضیغمی نژاد، ابوالفضل ملک اولادی و علی مطلبی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را با نظارت مهدی ضیایی سرمربی، سعید سنجری، سیدشورش دلپسند، محسن پژوهش و صادق اسدی مربیان تیم ملی انجام می‌دهند.

شهاب الدین طهماسبی مربی بدنساز، صابر مهری روانشناس، الیاس باستانی فر کارشناس تغذیه و علی حامدی به عنوان مربی فرهنگی در کنار تیم حضور دارند و محمد هراتی نیز به عنوان سرپرست این اردو معرفی شده است.