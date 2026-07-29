به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا خاکپور گفت: این کار باید هرچه سریعتر انجام شود تا از مصرف آب شرب برای فضای سبز جلوگیری شود.

وی با یادآوری تجربه تلخ تنش آبی در سال‌های گذشته در منطقه، خطاب به کشاورزان و شهروندان گفت: آب مهم‌ترین عنصر حیات است و همگان باید برای مدیریت مصرف اهتمام ویژه داشته باشند؛ که در این راستا باید اقدامات اساسی برای اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از هدررفت آب‌های سطحی و زیرزمینی صورت پذیرد.

وی از پلمپ و جمع‌آوری انشعابات برق چاه‌های غیرمجاز کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: با هرگونه برداشت غیرمجاز آب برخورد قاطع خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم منابع زیرزمینی بیشتر از این تخریب شود.

فرماندار اهر گفت: سد معیشتی حصار سیدلر، به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و گام مؤثری در مدیریت پایدار آب و تأمین نیاز کشاورزی منطقه خواهد بود.