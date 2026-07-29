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مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در مناطق ساحلی استان ارتفاع موج به یک متر خواهد رسید و برای شنا و گردشگری دریایی نامناسب است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمد دادرس با اشاره به هشدار سطح زرد دریایی گفت: دریا از فردا تا یکشنبه هفته آینده مواج است.
ویبا بیان اینکه در مناطق ساحلی استان ارتفاع موج به یک متر خواهد رسید و برای شنا و گردشگری دریایی نامناسب است افزود: امروز ارتفاع موج دریا ۱۰ تا ۶۰ سانتی متر است و فعالیتهایی دریایی با احتیاط مناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: غرق شدگی شناگران، احتمال خسارت به قایق و شناورهای کوچک و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی از مخاطرات هشدار زرد دریایی در گیلان است.