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با اجرای طرحهای جهاد آبرسانی و توسعه زیرساختهای تأمین آب، پارسال عملیات آبرسانی به ۱۰۹ روستای استان به سرانجام رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی، گفت: برنامه ریزی برای آبرسانی به ۸۰ روستا در سال گذشته برنامه ریزی شد که به ۱۰۹ روستا افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی، گفت: این هدف با تحقق ۱۳۶ درصدی، بیش از ۳۶ درصد فراتر از برنامه محقق شد.
توکلی، افزود: برای اجرای طرح آبرسانی به ۲۰ روستا، اعتبار بیش از ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه شده و همچنین با اختصاص ۵۷۵ میلیارد تومان، طرحهای پایدارسازی تأمین آب ۸۹ روستا در دست اجرا و بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها گام مهمی در کاهش تنش آبی، افزایش پایداری تأمین آب شرب و ارتقای کیفیت خدماترسانی به روستاییان خراسان جنوبی به شمار میرود و شرکت آب و فاضلاب استان با جدیت توسعه زیرساختهای آبرسانی را در مناطق کمبرخوردار دنبال میکند.