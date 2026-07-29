مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر از حضور گسترده و نقش‌آفرینی مؤثر تشکل‌های شاهد و ایثارگر در اربعین حسینی امسال خبر داد و گفت: این تشکل‌ها با برپایی موکب در مرزهای استان‌های مرزی کشور و همچنین در عراق، در حوزه‌های فرهنگی، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر، با اشاره به حضور گسترده تشکل‌های شاهد و ایثارگر در مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: تشکل‌های شاهد و ایثارگر امسال به صورت گسترده در مرز‌های استان‌های مرزی کشور و همچنین در عراق حضور دارند و با برپایی موکب، خدمات مختلفی را به زائران ارائه می‌کنند.

رحیم نریمانی، افزود: در مرز خسروی، قرارگاه مرکزی تشکل‌های شاهد و ایثارگر مستقر شده و حدود ۱۰ تشکل در این مجموعه حضور دارند و در زمینه ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران فعالیت می‌کنند. در استان‌های خوزستان، ایلام و کردستان نیز تشکل‌های شاهد و ایثارگر با برپایی موکب در خدمت زائران اربعین هستند.

نریمانی با بیان اینکه رویکرد اصلی این موکب‌ها ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی است، گفت: خدمات ویژه‌ای نیز برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در نظر گرفته شده است و تشکل‌های شاهد و ایثارگر با ظرفیت‌های موجود خود در این زمینه فعالیت می‌کنند.

مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر همچنین به فعالیت موکب «وطن‌یار» در میدان آزادی تهران اشاره کرد و گفت: یکی از تشکل‌های ما به ریاست آقای رجایی، تحت عنوان «وطن‌یار»، هر شب با حضور خانواده‌های شهدای مدافع حرم در میدان آزادی برنامه‌های مختلف فرهنگی برگزار می‌کند و در کنار آن، پذیرایی از مردم و زائران نیز انجام می‌شود. این برنامه‌ها با همکاری اتباع خارجی، به‌ویژه افغانستانی‌ها از جمله فاطمیون و حیدریون، برگزار شده که به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات جدیدی که امسال انجام شده، فعالیت تشکل جانبازان در حوزه ورزش‌های باستانی است. این گروه با اعزام از سوی اداره‌کل تشکل‌های شاهد و ایثارگر و با حمایت سازمان سیاحتی کوثر، در عراق و به صورت سیار در موکب‌های مختلف حضور پیدا کرده و اجرای ورزش‌های باستانی را برای زائران انجام می‌دهند که این برنامه با استقبال بسیار خوب زائران مواجه شده است.

نریمانی این اقدام را زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود: برگزاری ورزش‌های باستانی توسط جانبازان در موکب‌های اربعین، از برنامه‌های فرهنگی جدیدی است که امسال اجرا شده و توانسته است ارتباط خوبی با زائران برقرار کند و در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین از اجرای طرح «نایب‌الشهید» خبر داد و گفت: در فرودگاه امام خمینی (ره) و همچنین در دو موکب مستقر در عراق، تصاویر شهدای جنگ تحمیلی سوم و جنگ ۱۲ روزه در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا هر زائر با انتخاب و همراه داشتن تصویر یک شهید، به عنوان «نایب‌الشهید» در زیارت اربعین حضور پیدا کند و با شهدا میثاق ببندد.

مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر افزود: تشکل کانون همبستگی فرزندان شاهد نیز در فرودگاه امام خمینی (ره) و همچنین در عراق موکب برپا شده و در ارائه خدمات به زائران اربعین مشارکت دارد.

نریمانی درباره حضور خانواده‌های ایثارگران در مراسم اربعین نیز اظهار کرد: تشکل‌های شاهد و ایثارگر که اعضای آنها از خانواده‌های ایثارگران هستند، در قالب کاروان‌های اتوبوسی اعزام شده‌اند و در قرارگاه مرکزی تشکل‌ها حضور پیدا کرده و در برنامه‌های اربعین مشارکت دارند.

وی در ادامه به حضور مددکاران، مشاوران و گروه‌های تخصصی در موکب‌های تشکل‌های شاهد و ایثارگر اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات خوب امسال، استقرار تشکل «پیام‌آوران ایثار» در مرز شلمچه است. با توجه به اینکه این مرز محل تردد بسیاری از زائران خارجی است، اعضای این تشکل که به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی و فرانسه تسلط دارند، با زائران خارجی ارتباط برقرار کرده و خدماتی را در قالب «دیپلماسی ایثار» ارائه می‌کنند.

نریمانی خاطرنشان کرد: این خدمات توسط نیرو‌های مردمی و اعضای تشکل‌های ایثارگری ارائه می‌شود و تلاش شده است ظرفیت تشکل‌های شاهد و ایثارگر در کنار خدمت‌رسانی به زائران، برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت ارتباط با زائران خارجی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده حضور گسترده، فعال و مؤثر تشکل‌های شاهد و ایثارگر در اربعین حسینی امسال است و این تشکل‌ها تلاش دارند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی خود، علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران، فرهنگ ایثار و شهادت را نیز در این رویداد بزرگ دینی و فرهنگی ترویج کنند.