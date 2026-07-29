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برای ارتقای سطح خدمترسانی به زائران اربعین حسینی (ع) کنترل و نظارت بر ناوگان مسافری آذربایجانغربی تشدید می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آستانه ایام اربعین حسینی (ع) و با هدف ارتقای ایمنی سفرها و بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی، کنترل و نظارت بر ناوگان مسافری آذربایجانغربی تشدید شد.
کارشناسان حملونقل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با حضور میدانی در پایانههای مسافری، محورهای مواصلاتی و ناوگان فعال در جابهجایی زائران، نسبت به بررسی وضعیت فنی وسایل نقلیه، رعایت ضوابط حملونقل، نحوه خدمترسانی به مسافران و آمادگی رانندگان اقدام کردند.