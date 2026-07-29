باند ۸ نفره سارقان باغ های پسته در دامغان دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ غلامحسین عرب فرمانده انتظامی شهرستان دامغان گفت در پی اعلام شکایت چند شهروند دامغانی، مبنی بر وقوع سرقت از باغ پسته آنها ، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی موفق شدند ۸ نفر از سارقان را حین سرقت، شناسایی و طی عملیات‌هایی جداگانه دستگیر کنند.

به گفته وی ، متهمان در بازجویی‌ به ۳ فقره سرقت اعتراف و کارشناسان ارزش پسته های مسروقه را یک میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دامغان از باغداران خواست: در فصل برداشت محصولات از حضور نگهبان در باغات غافل نشوند و تا حد امکان از حفاظ‌های اطراف باغ و مزارع استفاده کنند .

سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود هم از دستگیری سارق باغ‌های بسطام خبر داد و افزود: ماموران واحد گشت انتظامی حین گشت‌زنی فردی را حین سرقت از باغ مشاهده و بلافاصله او را دستگیر کردند.

سرهنگ شائینی اضافه کرد: متهم سابقه‌دار در تحقیقات تخصصی پلیس به ۴ فقره سرقت اموال از باغ‌های بسطام اقرار کرد و با تکمیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شد.