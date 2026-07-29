پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی دقایقی پیش وارد پایگاه شهید دوران شیراز شد و همکاران این خلبان شجاع کشورمان به پیکر وی ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم استقبال رسمی از پیکر امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی فردا صبح در پایگاه شهید دوران برگزار می‌شود.

پیکر مطهر این شهید قهرمان جمعه نهم مرداد در حرم مطهر شاهچراغ تشییع و در گلزار شهدای شیراز به خاک سپرده می‌شود.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد: این خلبان دلاور ناوگان سوخو ۲۴ ، یازدهم اسفند پارسال در حمله تلافی‌جویانه به پایگاه العدید در قطر به مقام رفیع شهادت نائل شده بود.

بنا بر اعلام این نهاد، مراسم وداع با پیکر شهید کاظمی، فردا پنجشنبه ۸ مرداد ساعت ۲۰ در میدان امام حسین شیراز برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم نماز و تشییع این شهید والامقام، جمعه نهم مرداد پس از اقامه نماز جمعه از مصلای نماز جمعه شیراز به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع) آغاز می شود و پیکر مطهر این شهید والامقام به سمت گلزار شهدای شیراز تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

شهید امیر سرتیپ دوم خلبان «مجید کاظمی» از خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش بود که با ایثار و مجاهدت در مسیر دفاع از حریم امنیت کشور، نام خود را در زمره شهدای راه حق و مقاومت ثبت کرد.