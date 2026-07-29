بیست و دومین نشست کمیسیون طرح‌های وابسته به کشاورزی آذربایجان‌غربی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری مولد، ۵ طرح بزرگ کشاورزی در حوزه دامپروری و شیلات را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیست و دومین نشست کمیسیون طرح‌های وابسته به کشاورزی آذربایجان‌غربی با محوریت بررسی تخصصی پرونده‌های سرمایه‌گذاری و با هدف شتاب‌بخشی به فرآیند‌های تولیدی برگزار شد.

در این جلسه پس از ارزیابی‌های فنی، واگذاری اولیه اراضی ملی برای اجرای پنج طرح بزرگ در حوزه دامپروری و شیلات به تصویب رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، در تشریح جزئیات این نشست اظهار داشت: توسعه پایدار بخش کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی در گرو مدیریت بهینه منابع و واگذاری هوشمندانه اراضی ملی به متقاضیان واقعی و واجد صلاحیت است. سازمان جهاد کشاورزی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد، تسهیل فرآیند‌های اداری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

اصغری با اشاره به مصوبات این کمیسیون تصریح کرد: با ارزیابی دقیق پرونده‌های واصله و با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون، روند واگذاری اراضی برای پنج پروژه شاخص در بخش‌های احداث و توسعه زنجیره تولید گوسفند داشتی، تکثیر و پرورش آبزیان و احداث واحد‌های گاوداری نهایی شد که این امر گامی موثر در جهت پایداری تولید پروتئین در سطح استان به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت صیانت از اراضی دولتی و رصد دقیق فعالیت‌های پس از واگذاری تاکید کرد و افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همواره مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار دارد؛ با این وجود، به منظور پیشگیری از بلاتکلیفی اراضی ملی، نظارت‌های مستمر اعمال خواهد شد.

وی یادآور شد: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و رصد منظم پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها توسط نهاد‌های نظارتی، با هرگونه عدم پایبندی به تعهدات و زمان‌بندی‌های مصوب برخورد قانونی صورت گرفته و در صورت لزوم، فرآیند استرداد اراضی عملیاتی می‌شود تا منابع در اختیار فعالان واقعی بخش کشاورزی قرار گیرد.