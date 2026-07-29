رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در بازدید از شرکت پتروپالایش کاسپین شیمی در شهرک صنعتی سلفچگان قم، تأمین خوراک، رفع تعهد ارزی و تأمین مالی را از مهم‌ترین مطالبات واحد‌های تولیدی این صنعت برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای حسنعلی محمدی رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در این بازدید با اشاره به اینکه کمبود خوراک و مواد اولیه موجب شده بسیاری از واحد‌های تولیدی نتوانند با ظرفیت واقعی خود فعالیت کنند، گفت: این موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مطرح خواهد شد تا سازوکاری مناسب برای تأمین خوراک این واحد‌ها تدوین شود؛ سازوکاری که می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر واحد‌های مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از مشکلات صنعت تولید مشتقات نفتی را در کشور برطرف کند.

وی رفع تعهد ارزی و تأمین ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی را از دیگر دغدغه‌های بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: این موضوع در جلسات مشترک با رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده و هم‌اکنون در معاونت ارزی بانک مرکزی در حال بررسی است تا با پیگیری‌های بعدی، تصمیمات لازم برای عملیاتی شدن آن اتخاذ شود.

رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پنج پیشنهاد برای رفع مشکلات تولیدکنندگان به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است، گفت: این پیشنهاد‌ها با هدف رفع موانع فراگیر بخش خصوصی، از جمله تسهیل رفع تعهد ارزی، بهبود تبادلات ارزی، تأمین مالی واحد‌های تولیدی و سایر مسائل مرتبط تدوین شده و اجرای آنها می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.

آقای محمدی با اشاره به عزم مجلس برای حمایت از تولید در شرایط پس از جنگ، تصریح کرد: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت ملی، مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی، آماده است در صورت نیاز، قوانین جدیدی برای رفع موانع تولید تصویب کند، قوانین مزاحم را اصلاح یا حذف کند و حتی در صورت ضرورت، اصلاح بودجه را نیز برای حمایت از بخش تولید در دستور کار قرار دهد.

وی در پایان از شناسایی بخش زیادی از موانع تولید با همکاری بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی خبر داد و گفت: این موارد در قالب طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد تا زمینه رونق تولید و توسعه صنعت کشور بیش از پیش فراهم شود.