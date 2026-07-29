پخش زنده
امروز: -
حدود ۱۶ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان مرودشت در سال زراعی جاری به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: کشاورزان این شهرستان ۱۲۰ هکتار از زمینهای خود را به کشت گیاهان دارویی همچون خاکشیر، زنیان و سیاه دانه اختصاص دادند و از هر هکتار ۵۰۰ کیلوگرم سیاه دانه مرغوب برداشت کردند.
محمودی افزود: ترویج گیاهان دارویی نقش موثری در توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت عمومی دارد.
شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.