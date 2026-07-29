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خادمان موکب مردمی قاسم بن الحسن همدان، علاوه بر اسکان و پذیرایی از زائران اربعین حسینی، هر شب تجمع شبانه برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، مسئول موکب قاسم بن الحسن همدان گفت: علاوه بر اسکان و پذیرایی از هزار زائر در هر شبانه روز، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، تجمعات شبانه از ساعت ۲۲ تا ۲۳ با حضور خادمان و زائران، در روبروی این موکب و مسیر زائران اربعین حسینی برگزار میشود.
اسماعیل نجفی افزود: این موکب از سوم تا ۱۱ مرداد، در مسیر رفت زائران اربعین حسینی، سه کیلومتر پس از سهراهی شهر بهار برپاست.