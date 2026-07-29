به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، پروین پشت کوهی افزود: در هفتمین سال برگزاری پویش «دست‌ساخته‌های حسینیون؛ هدیه خوبان» مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با بهره‌گیری از خلاقیت مربیان، اعضا و خانواده‌ها، بیش از هزار و ۵۰۰ اثر هنری و دست‌سازه عاشورایی را آماده کردند.

وی گفت: این حرکت فرهنگی امسال با نگاهی ویژه به شرایط جامعه و ضرورت تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، رنگ و بویی متفاوت یافته است، چرا که کودکان و نوجوانان هرمزگانی تلاش کرده‌اند در آثار خود، پیام مظلومیت کودکان بی‌گناه و شهدای کودک را نیز به تصویر بکشند.

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پشت کوهی افزود: دست‌سازه‌هایی که در مراکز کانون هرمزگان شکل گرفتند، تنها یک هدیه ساده نیستند بلکه بخشی از یک روایت بزرگ فرهنگی‌اند، روایتی که در آن کودک امروز، خود را در مسیر انتقال ارزش‌هایی، چون ایثار، عدالت، صلح و انسان‌دوستی سهیم می‌داند.