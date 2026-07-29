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تا پایان هفته جاری شاهد جوی آرام و بدون بارش درآذربایجان غربی خواهیم بود که در اوقات بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد در برخی نقاط همراه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ۲۴ ساعت گذشته شاهد جوی نسبتاً آرام و پایدار همراه با تداوم گرمای هوا در سطح استان آذربایجان غربی بودیم.
بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با حاکمیت الگوی تابستانی پرارتفاع جنب حاره بر منطقه، از امروز تا پایان هفته جاری شاهد جوی آرام و بدون بارش در سطح استان خواهیم بود که در اوقات بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد نیز در برخی نقاط همراه بوده و البته با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه، سرعت وزش باد طی امروز و فردا (بویژه در نیمه جنوبی استان) در برخی ساعات افزایش یافته و گاهی نسبتاً شدید پیش بینی میشود.
همچنین با عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو، طی اوایل هفته آینده و در برخی نقاط عمدتاً شمالی استان با رگبارهای خفیف و پراکنده باران و رعدوبرق نیز مواجه خواهیم بود.
از نظر دمایی هم علی رغم کاهش نسبی دماهای بیشینه در اواخر هفته جاری، بطور کلی و تا پایان هفته آینده تغییرات دمایی چندان محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد و گرمای هوا همچنان تداوم خواهد یافت. ضمناً در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاههای بوکان با ۳۸.۴+ و چالدران با ۱۶.۸+ درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۲۰.۲+ تا ۳۳.۷+ درجه سلسیوس گزارش شد.