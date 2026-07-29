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مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان از تعیین پاداش مبالغ حمایتی برای ورزشکاران استان جهت بازیهای آسیایی ناگویا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ادهم کرد زابلی گفت: ورزشکاران استان که مدال ارزشمند طلا را در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ برای کشور عزیزمان ایران و استان سیستان و بلوچستان به ارمغان آورند مبلغ یک میلیارد تومان پاداش از سوی اداره کل ورزش و جوانان اهدا میشود.
وی ادامه داد: همچنین برای ورزشکارانی که مدال نقره و برنز در این رقابتها کسب کنند در ستاد اداره کل ورزش و جوانان استان تصمیم گیری و مبالغ تصویب شده اهدا میشود.