مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان از تعیین پاداش مبالغ حمایتی برای ورزشکاران استان جهت بازی‌های آسیایی ناگویا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ادهم کرد زابلی گفت: ورزشکاران استان که مدال ارزشمند طلا را در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ برای کشور عزیزمان ایران و استان سیستان و بلوچستان به ارمغان آورند مبلغ یک میلیارد تومان پاداش از سوی اداره کل ورزش و جوانان اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین برای ورزشکارانی که مدال نقره و برنز در این رقابت‌ها کسب کنند در ستاد اداره کل ورزش و جوانان استان تصمیم گیری و مبالغ تصویب شده اهدا می‌شود.