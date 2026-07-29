مدیر اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور با استقبال از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در رفع ممنوعیت صادرات تلیسه، تصریح کرد: صادرات تلیسه به معنی خروج سرمایه از کشور نیست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمد مسعودی با تاکید بر اینکه تلیسه هلشتاین نمونه‌ای درخشان از توانمندی‌های علمی و فنی مراکز پژوهشی و صنایع دام و طیور ایران است، اظهار داشت: صادرات تلیسه، نمادی از توان علمی، مدیریت ژنتیکی، اصلاح نژاد، بهداشت و تغذیه علمی در صنعت دامداری کشور است و صادرات آن به معنای خروج سرمایه ملی نیست.

وی اضافه کرد: صادرات تلیسه علاوه بر ارز آوری و سود اقتصادی برای کشور، معرفی ارزش افزوده‌ای است که حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری و تلاش در این حوزه است.

مدیر اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد دامپروری کشور با مشکلاتی مواجه شده و تولید در مواردی با هزینه‌هایی بالاتر از نرخ فروش انجام می‌شود، صادرات می‌تواند به اقتصاد این بخش کمک کند.