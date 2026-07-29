معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن هشدار برای به افزایش آمار «حیوان‌گزیدگی» در استان ، بر لزوم مداخلات فوری بین‌بخشی برای ساماندهی سگ‌های بلاصاحب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در جلسه بررسی آخرین وضعیت حیوان‌گزیدگی در استان که با حضور دکتر سعید صادقیه اهری معاون بهداشت دانشگاه، دکتر مهران آسایشی معاون فنی مرکز بهداشت استان و مدیران و رؤسای گروه‌های فنی معاونت تشکیل شد.، آخرین روند آماری حیوان‌گزیدگی در استان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بالا بودن آمارها، بر ضرورت انجام مداخلات بین‌بخشی جدی برای مدیریت و کنترل این معضل تأکید شد.

براساس آمار‌های ارائه‌شده در این جلسه، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۷۷۲ نفر و در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۴۲۶ نفر در استان اردبیل مورد گزش (به‌ویژه ناشی از سگ و گربه) قرار گرفته‌اند که همگی در ۱۷ مرکز مراقبت و پیشگیری شهرستان‌های استان، تحت مراقبت و درمان رایگان قرار گرفته‌اند.

در این نشست تصریح شد که تعداد بالای حیوان‌گزیدگی در استان، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی برای سلامت جسم و روان خانواده‌ها محسوب می‌شود، هزینه‌های بسیار هنگفتی را نیز جهت واکسیناسیون و مراقبت از بیماران به حوزه سلامت تحمیل می‌کند.

در پایان جلسه، بر لزوم ساماندهی جدی سگ‌های بلاصاحب توسط سازمان‌های مربوطه و همچنین مدیریت نگهداری بهداشتی و ایمن سگ‌های خانگی توسط خانواده‌ها، به عنوان راهکار‌های اصلی کاهش این آمار تأکید گردید.