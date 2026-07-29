با توجه به افزایش تردد در مسیر‌های منتهی به مرز تمرچین، پلیس راهور استان از زائران خواست با رعایت نکات ایمنی و فنی، از بروز حوادث جاده‌ای جلوگیری کنند. استقرار کامل نیرو‌ها در محور‌های اصلی، هدف اصلی مدیریت ترافیک در این ایام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ حاتم ابراهیمی با اشاره به اینکه با نزدیک‌شدن به اربعین حسینی، تردد در محور تمرچین در حال افزایش است، گفت: خوشبختانه با استقرار کامل نیروهای پلیس راهور، اجرای طرح‌های مدیریت ترافیک و همکاری سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، شرایط تردد تحت کنترل بوده و اقدامات لازم برای روان‌سازی عبور و مرور زائران در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راهور استان از زائران خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه جاده‌ها خودداری کرده، با سرعت مطمئنه رانندگی کنند، فاصله طولی را رعایت کرده و در صورت احساس خستگی و خواب‌آلودگی حتماً در محل‌های امن استراحت کنند.

وی تأکید کرد: همراه داشتن مدارک لازم، اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه پیش از سفر و توجه کامل به هشدارها و دستورات مأموران پلیس، نقش مهمی در افزایش ایمنی سفرهای اربعین دارد.

سرهنگ ابراهیمی از رانندگان خواست با صبر، حوصله و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در مدیریت هر چه بهتر ترافیک و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران همراهی کنند.