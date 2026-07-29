به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پی حادثه اخیر در پناهگاه سرچال واقع در منطقه علم‌کوه، حسین امانی، رئیس کمیته پناهگاه‌ها و قرارگاه‌های کوهستانی فدراسیون، به همراه آقای طاهری، مسئول انتظامات و حفاظت فیزیکی کمیته، با حضور در منطقه از این پناهگاه بازدید کردند.

در جریان این بازدید، وضعیت پناهگاه، امکانات موجود، سرویس‌های بهداشتی و مسائل مرتبط با بهداشت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نشستی با حضور بوشاصب، معاون امداد جمعیت هلال‌احمر کلاردشت، رسول نقوی و رضا خوشدل (پیشکسوت و همکار)، مسئولان قرارگاه مرکزی علم‌کوه، حاتمی (چاروادار منطقه) و جمعی از فعالان کوه‌نوردی برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مطرح‌شده پیرامون حادثه اخیر ناشی از استفاده از مواد شوینده و جوهرنمک در سرویس‌های بهداشتی پناهگاه سرچال مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اقدامات کمیته برای پیشگیری از تکرار موارد مشابه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و اقدامات مخرب احتمالی بررسی و درباره آن تبادل نظر شد.

در پایان، بر تداوم بازدید‌های میدانی، ارتقای فرهنگ حفاظت و نگهداری از پناهگاه‌ها و بهبود ایمنی و بهداشت این اماکن تأکید شد.