به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حشمت الله سلیمانی از اختصاص وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماهه به بازنشستگان کشوری متقاضی حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ثبت‌نام اینترنتی تسهیلات بازنشستگان از امروز (چهارشنبه ۷ مردادماه) از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق آغاز شده است و تا ۲۵ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت رفاهی و معنوی از بازنشستگان کشوری و به منظور تسهیل حضور این عزیزان در آیین باشکوه پیاده‌روی اربعین حسینی، تسهیلاتی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماهه در نظر گرفته شده است.

سلیمانی با اشاره به نحوه ثبت‌نام متقاضیان گفت: بازنشستگان کشوری واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی eservices.cspf.ir نسبت به ثبت درخواست اینترنتی خود اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری افزود: این تسهیلات به آن دسته از بازنشستگان کشوری اختصاص خواهد یافت که توفیق حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی را دارند و پس از پایان مهلت ثبت‌نام و انجام فرآیند صحت‌سنجی مدارک و اطلاعات ارائه‌شده، زمان پرداخت وام به متقاضیان اعلام خواهد شد.

وی در پایان درباره مدارک مورد نیاز برای دریافت این تسهیلات نیز گفت: متقاضیان باید هنگام ثبت درخواست، اسکن تصویر صفحه اول گذرنامه، اسکن تصویر صفحه گذرنامه حاوی مهر خروج از کشور و همچنین اسکن تصویر صفحه گذرنامه حاوی مهر ورود به کشور از مرز‌های تعیین‌شده برای این مراسم را در سامانه بارگذاری کنند.