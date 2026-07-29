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مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از مهار شدن بخش عمده آتشسوزی در بخش شمالی تالاب هورالعظیم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: از روز گذشته آتشسوزی در بخشی از تالاب هورالعظیم آغاز شد که علت دقیق آن هنوز در دست بررسی است، اما بر اساس شواهد اولیه، احتمال میرود این حریق منشأ انسانی و عمدی داشته باشد.
وی افزود: از نخستین ساعات وقوع حادثه، عملیات اطفای حریق با استفاده از ظرفیت شش دستگاه خودروی آتشنشانی آغاز شد و نیروهای عملیاتی موفق شدند آتش را در تمام بخشهایی که امکان دسترسی زمینی وجود داشت، کنترل و مهار کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به آخرین وضعیت عملیات گفت: خوشبختانه بخشهای قابل توجهی از محدودههای درگیر آتش خاموش شده است، اما در یک نقطه به دلیل صعبالعبور بودن منطقه و نبود امکان حضور نیروهای عملیاتی، همچنان آتشسوزی ادامه دارد.
اشرفی تصریح کرد: هم اکنون هماهنگیهای لازم برای اعزام دو خودروی مجهز با توان عملیاتی زیاد و پرتاب آب بیشتر انجام شده است و پیشبینی میشود طی دو تا سه ساعت آینده، عملیات اطفای کامل و خنکسازی محدودههای درگیر نیز به پایان برسد.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای آتشنشانی و عوامل عملیاتی، تأکید کرد: ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان تا مهار کامل آتش و اطمینان از ایمنسازی منطقه، روند عملیات را به صورت مستمر پایش و دنبال خواهد کرد.