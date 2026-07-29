به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر توزیع برق آبادان، گفت: ۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در روستای تنگه آبادان خبر داد.

حسام ثابتی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اقدامات فنی و میدانی، محل نصب دستگاه‌ها شناسایی و با همکاری مراجع ذی‌صلاح، ۸ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و ضبط شد.

وی با تاکید بر آثار مخرب نصب و بکارگیری این دستگاه ها بر شبکه برق گفت: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز، به دلیل مصرف بسیار انرژی، موجب افزایش بار شبکه، افت ولتاژ، کاهش کیفیت برق، آسیب به تجهیزات شبکه توزیع، افزایش احتمال بروز خاموشی و تضییع حقوق مشترکان می‌شود و هزینه‌های سنگینی را به صنعت برق کشور تحمیل می‌کند.

مدیر توزیع برق آبادان با قدردانی از مشارکت و مسئولیت‌پذیری شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع بررسی شود.

ثابتی افزود: برای گزارش‌های موثر مردمی، مطابق ضوابط، پاداش در نظر گرفته شده است.

ثابتی با هشدار به سودجویان خاطرنشان کرد: استخراج رمز ارز با استفاده از برق غیرمجاز، تخلفی آشکار و جرم محسوب می‌شود و متخلفان علاوه بر توقیف تجهیزات، ملزم به پرداخت جرایم سنگین و میلیاردی، جبران خسارت وارده به شبکه برق و اعمال قانون خواهند بود.