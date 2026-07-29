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معاون برق و انرژی وزارت نیرو از پیوستن واحد نخست نیروگاه سد چمشیر به شبکه سراسری برق کشور خبر داد و گفت: این نیروگاه در مجموع دارای ظرفیت ۱۷۵ مگاوات است و بهرهبرداری از آن میتواند سالانه حدود ۴۸۲ گیگاواتساعت انرژی الکتریکی به شبکه سراسری اضافه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو اظهار کرد: پیوستن واحد نخست نیروگاه سد چمشیر با ظرفیت ۵۵ مگاوات به شبکه سراسری برق کشور، علاوه بر افزایش توان تولید برق کشور، نقش مهمی در تقویت پایداری شبکه سراسری و تأمین برق مطمئن برای مشترکان خواهد داشت.
وی با تأکید بر ماهیت پاک این نیروگاه افزود: نیروگاه برقآبی سد چمشیر که بر روی رودخانه زهره در استان کهگیلویهوبویراحمد احداث شده، یکی از طرحهای کلیدی صنعت برق است. این نیروگاه در ظرفیت کامل خود، بخشی از نیاز شبکه را صرفاً با اتکا به انرژی پاک و تجدیدپذیر برقآبی و بدون نیاز به مصرف هرگونه سوخت فسیلی تأمین میکند که این امر نقش بسزایی در ارتقای امنیت انرژی کشور ایفا خواهد کرد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو بیان کرد: این نیروگاه در مجموع دارای ظرفیت ۱۷۵ مگاوات است و بهرهبرداری از آن میتواند سالانه حدود ۴۸۲ گیگاواتساعت انرژی الکتریکی به شبکه سراسری اضافه کند.
رجبیمشهدی گفت: این دستاورد ارزشمند حاصل تلاش شبانهروزی متخصصان و تلاشگران صنعت آب و برق کشور است که برای سربلندی ایران، در مسیر توسعه انرژیهای سبز بیوقفه گام برمیدارند.